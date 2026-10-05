Thuram: scherzetto ai tifosi

Marcus Thuram non perde mai il suo spirito... da burlone. Il figlio d'arte ha trascorso una sosta di parziale relax, non essendo stato convocato dal ct Zidane per gli impegni di Nations League. Il 9 interista si è diviso tra Milano e Parigi, venendo paparazzato più volte tra le vie dello shopping delle due capitali della moda. E anche nel video circolato nelle ultime ore sui social, l'attaccante, in felpa verde, cappuccio e bandana, è stato ripreso in via Montenapoleone, strada delle boutique milanesi. Fermato da alcune persone, che gli hanno domandato chi fosse, Thuram ha replicato in maniera inaspettata. "Sono Leao, un giocatore, Rafael Leao del Galatasaray", la risposta data prima di allontanarsi a bordo del suo monopattino.