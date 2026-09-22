Sarah Maria Rizea: chi è la nuova Miss Italia da 100 medaglie nel nuoto artistico

Nata a Moncalieri nel 2007, cresciuta nell'Aquatica Torino e trasferitasi poi nel savonese a Vado Ligure, la nuova reginetta di bellezza vanta un palmarès straordinario costruito su sacrifici quotidiani e oltre cento medaglie collezionate in vasca tra gare nazionali e internazionali. Tra i suoi più importanti successi agonistici spiccano la medaglia d'argento conquistata agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico in coppia con Filippo Pelati e il bronzo ottenuto ai Mondiali Juniores di Lima nello stesso anno.