Sarah Maria Rizea: chi è la nuova Miss Italia da 100 medaglie nel nuoto artistico

© instagram | Sarah Rizea
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Sarah Maria Rizea, diciottenne azzurra del nuoto artistico e portacolori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, è stata incoronata Miss Italia 2026 dopo essere arrivata in finale con la fascia di Miss Liguria.
Nata a Moncalieri nel 2007, cresciuta nell'Aquatica Torino e trasferitasi poi nel savonese a Vado Ligure, la nuova reginetta di bellezza vanta un palmarès straordinario costruito su sacrifici quotidiani e oltre cento medaglie collezionate in vasca tra gare nazionali e internazionali. Tra i suoi più importanti successi agonistici spiccano la medaglia d'argento conquistata agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico in coppia con Filippo Pelati e il bronzo ottenuto ai Mondiali Juniores di Lima nello stesso anno.
La sincronetta piemontese ha arricchito la propria bacheca con il terzo posto nella World Cup Super Final di Budapest nel 2024 e un ulteriore bronzo in Coppa del Mondo a Somabay nel 2025, fino ad arrivare alla convocazione con la Nazionale maggiore agli Europei di Parigi 2026 nel ruolo di prima riserva per la squadra e per i duo con Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero.
Iscritta alla facoltà di Psicologia dopo il diploma al liceo linguistico, l'atleta azzurra punta a trasferire la mentalità, la disciplina e la forza di volontà apprese in acqua nel mondo dello spettacolo, mantenendo ben saldo il suo obiettivo agonistico più grande: gareggiare alle prossime Olimpiadi.