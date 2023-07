Mondiali di nuoto, ecco la seconda medaglia per l'Italia: Pellacani e Bertocchi di bronzo nei tuffi

mondiali nuoto

Terzo posto per le due azzurre nei trampolino sincro da 3 metri: oro alla Cina, argento alla Gran Bretagna

Arriva dai tuffi la seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, infatti, conquistano il bronzo nella finale del trampolino sincro da 3 metri, totalizzando il punteggio di 285.99 e chiudendo alle spalle della Cina, che vince l'oro con Yani Chang e Yiwen Chen (341.94), e della Gran Bretagna, d'argento grazie a Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper (296.58).

Prima l'artistico, poi i tuffi: arriva dal trampolino la seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Dopo l'argento di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, ecco il bronzo di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel sincro da 3 metri: è terzo posto nella finale dominata dalla Cina, con la Gran Bretagna che si prende l'argento.

Vedi anche nuoto Mondiali di nuoto, prima medaglia per l'Italia: il duo tecnico femminile è d'argento

La 20enne di Roma e la 28enne di Milano regalano la medaglia all'Italia grazie al punteggio complessivo di 285.99, mentre Yani Chang e Yiwen Chen trionfano con un vantaggio abissale: 341.94 contro il 296.58 delle inglesi Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper. A consentire alle azzurre di salire sul gradino più basso del podio anche l'errore finale degli Stati Uniti: Sarah Bacon e Kassidy Cook sbagliano l'ultimo tuffo (doppio e mezzo avanti con avvitamento), spianando la strada verso il bronzo all'Italia.

Un risultato che vale doppio: non è solo la seconda medaglia per la spedizione azzurra a Fukuoka, ma è un terzo posto che garantisce anche la partecipazione nel sincro da 3 metri a Parigi 2024, dato che questa finale metteva in palio anche tre posti per le Olimpiadi. Soddisfazione incredibile, dunque, per Chiara Pellacani, Elena Bertocchi e per tutta l'Italia dei tuffi.