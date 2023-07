Mondiali di nuoto, prima medaglia per l'Italia: il duo tecnico femminile è d'argento

MONDIALI NUOTO

Nell'artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero compiono l'impresa e chiudono alle spalle del Giappone, terza la Spagna

© Getty Images Arriva proprio sul finire della seconda giornata la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka (Giappone): è un inaspettato e storico argento. Lo conquistano Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, seconde con il punteggio di 263.0334 nella finale del duo tecnico femminile di nuoto artistico. A vincere sono le padrone di casa Higa e Yasunaga (273.95000), terza la Spagna con Ozhogina Ozhogin e Tio Casas (257.8368).

L'Italia fa la storia nel nuoto artistico e si porta a casa un incredibile argento, la prima medaglia per la spedizione azzurra ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. A conquistarlo sono Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, capaci di compiere un'impresa se si considerano i risultati delle qualificazioni.

A questa finale, infatti, si presentavano come favorita la Cina con Liuyi e Qianyi Wang, l'Austria con Anna-Maria e Elrini-Marina Alexandri e l'Ucraina con Maryna e Vladyslava Aleksiiva. Le azzurre erano addirittura ottave, con la Spagna nona e le giapponesi Moe Higa e Mashiro Yasunaga padrone di casa dodicesime, ultime a qualificarsi per l'atto conclusivo. Eppure, scendere in acqua per prime ha tolto pressione alle tre coppie capaci di salire sul podio.

Alla fine, le nipponiche vincono con il punteggio di 273.9500 (101.9000 per l'impressione artistica e 172.0500 per l'esecuzione a fronte di un coefficiente di difficoltà di 34.3000), mentre le strepitose Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero totalizzano 263.0334 (97.4000 e 165.6334). Terza la Spagna con 257.8368 (101.4500 e 156.3868), mentre nell'ultima parte della finale si concretizzano i drammi di Cina e Austria, che finiscono quarta e quinta e scivolano fuori dal podio. Una disperazione che fa da contraltare alla gioia dell'Italia, che conquista una storica medaglia nel duo tecnico e cancella lo 0 alla voce podi dei Mondiali di Fukuoka 2023.