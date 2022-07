Mondiali di pallanuoto, grande Italia contro la Grecia: è finale

MONDIALI PALLANUOTO

Gli uomini di Alessandro Campagna affronteranno una tra Spagna e Croazia per laurearsi campioni del mondo: finisce 11-10 contro gli ellenici

I mondiali maschili di pallanuoto sorridono all’Italia, che vola nella finalissima per l’oro dopo avere battuto 11-10 la Grecia. Match ruvido ed equilibrato dopo la prima metà di gara, chiusa 6-5 per il Settebello, che non va mai sotto nel punteggio. L’ultimo parziale fa la differenza e gli ellenici non recuperano lo svantaggio. Vanno in gol Dolce (tripletta), Presciutti (doppietta), Cannella, Iocchi Gratta, Bruni, Di Somma, Del Lungo, Di Fulvio. Settebello da urlo, l'Italia vola in finale ai Mondiali





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Settima finale Mondiale per l’Italia maschile di pallanuoto: una coriacea Grecia viene piegata 11-10 a Budapest ed è così il Settebello a strappare il pass per l’ultimo atto del torneo. I ragazzi di Alessandro Campagna, dopo la grande prova contro l’Ungheria padrone di casa, disputano un match di grande concentrazione e sacrificio, gestendo molto bene le energie, non andando mai sotto nel punteggio e sfruttando i momenti di difficoltà degli avversari. Gli ellenici, medaglia d’argento un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo (dove avevano perso solamente contro la temibile Serbia), mostrano comunque contro gli azzurri tutto il loro valore in più di un’occasione, ma peccano altrettanto in fase difensiva in diverse circostanze.

Partita veramente ruvida, perché i greci non mollano un centimetro e, anche quando tutto sembra compromesso, ci pensano Dolce (tripletta), Presciutti, Di Fulvio (doppiette per loro due), Cannella, Iocchi Gratta, Bruni, Di Somma a mettere la loro firma, con giocate di prima qualità, e contribuiscono a far sì che il Settebello si qualifichi per la finalissima dei Campionati Mondiali. Il vero protagonista della gara è stato Marco Del Lungo con le sue parate determinanti: il portiere, nei momenti di difficoltà del Settebello, è fantastico chiudendo la porta agli ellenici e consentendo così all’Italia di tenere il vantaggio fino alla fine. L’avversaria per l’oro sarà una tra la Spagna e la Croazia domenica 3 luglio.