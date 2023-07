Mondiali di nuoto: Wellbrock trionfa nella 10 km maschile in acque libere

MONDIALI NUOTO

Il tedesco anticipa l'ungherese Rasovszky e il connazionale Klemet, male l'Italia: Acerenza quarto, Paltrinieri quinto

© ufficio-stampa L'Italia rimanda ancora l'appuntamento con la prima medaglia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka (Giappone). Ad aggiudicarsi la 10 km maschile in acque libere è infatti la Germania con Florian Wellbrock, che trionfa davanti all'ungherese Kristof Rasovszky e al connazionale Oliver Klemet. Restano ai piedi del podio i due azzurri: Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, infatti, non vanno oltre il quarto e il terzo posto.

La Germania fa il pieno di medaglie nelle acque libere giapponesi. A Fukuoka, sede dei Mondiali di nuoto 2023, la spedizione tedesca ottiene infatti una doppietta: dopo il successo di Leonie Beck nella 10 km femminile, ecco che Florian Wellbrock trionfa sulla stessa distanza ma in ambito maschile, con l'aggiunta del terzo posto di Oliver Klemet. In mezzo, l'argento di un ottimo Kristof Rasovszky, che sblocca l'Ungheria. Tanta delusione, invece, per l'Italia, che riponeva le sue speranze in Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri.

Il Seaside Momochi Beach Park diventa così teatro del trionfo di Florian Wellbrock, che si assicura la vittoria negli ultimi giri lasciando inizialmente spazio a Rasovszky per poi imporre il suo ritmo, completare la rimonta e vincere in 1h50'40"30, anticipando di 18"70 l'ungherese. La Germania sogna a lungo la doppietta perfetta, ma Klemet (+20"50) non riesce a prendersi il secondo posto e si deve accontentare del gradino più basso del podio, quello da cui resta fuori l'Italia. Mai davvero in corsa per il successo, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, protagonisti a Budapest con argento e oro, chiudono infatti quarto (+36"40) e quinto (+1'00"40).

Oltre al danno, la beffa: questo piazzamento non garantisce ancora la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 al nuotatore di Potenza e al carpigiano. Potranno tuttavia conquistarla nella prossima edizione dei Mondiali di nuoto che si svolgerà a Doha dal 2 al 18 febbraio). Intanto, però, la spedizione azzurra si lecca le ferite: non sono ancora arrivate medaglie in Giappone.