Mondiali di nuoto in acque libere, l'Italia ottiene l'argento nella staffetta mista

NUOTO

La squadra composta da Giulia Gabrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha chiuso la competizione iridata alle spalle soltanto dell'Australia

© ansa C'è grande rammarico in casa Italia per l'ennesimo titolo mancato nel nuoto in acque libere ai Mondiali in corso a Doha. Nella staffetta mista che ha chiuso il programma in mare, la formazione azzurra composta da Giulia Gabrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha conquistato la medaglia d'argento alle spalle dell'Australia vedendosi soffiare l'oro ancora una volta in volata come accaduto il giorno precedente nella 5 chilometri maschile.

Prima frazione ad appannaggio della Turchia che, come Taipei e Cina, ha deciso di schierare l’uomo in vasca con l’Italia che si è affidata a Giulia Gabrielleschi, brava a staccare subito Francia e Ungheria oltre che a contenere l’allungo dell’Australia. Seconda frazione con esito simile con la Turchia sempre al comando e l’ingresso della Corea del Sud, anch’essa decisa a sfruttare la quota maschile, anche se la vera differenza è arrivata dall’oceanica Chelsea Gubecka, capace di transitare in quarta posizione, ma decisa a staccare tutte le altre ragazze in mare.

Arianna Bridi non ha potuto far altro che tentare di rimanere sulle code dell’australiana e lasciare spazio a Gregorio Paltrinieri, destinato a compiere la rimonta per poter pensare di recuperare i diciannove secondi di ritardo. Il fuoriclasse carpigiano ha scatenato tutta la propria rabbia agonistica, complice anche il quinto posto nella 5 chilometri rimontando in maniera prepotentemente e raggiungendo Nicholas Sloman in vista del cambio lasciando il testimone a Domenico Acerenza al comando in vista dell'ultima frazione.

Il potentino si è mostrato in grande forma accelerando subito con l'obiettivo di staccare Se-Bom Lee, riuscito inizialmente nel tentativo di rimanere agganciato all'azzurro. I furibondi cambi di ritmo da parte del lucano hanno sortito solo in parte l'effetto sperato con l'australiano che ha stretto i denti consentendo a Lee di sfruttare uno sprint migliore e di bruciare Acerenza allo sprint.

Un risultato ancora amaro per la squadra azzurra che ha preceduto l'Ungheria e che a questo punto dovrà puntare tutto sulle Olimpiadi di Parigi 2024 con l'obiettivo di cogliere un oro molto prezioso.