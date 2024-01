Le congratulazioni del mondo dello sport a mamma Federica Pellegrini

LIETO EVENTO

Dalla Federnuoto alla Juventus, passando per Tamberi e Fognini:

Il mondo dello sport, e non solo, rende omaggio a Matilde, primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. "Giungano a Federica e a Matteo, e alle loro famiglie, gli auguri di Paolo Barelli, del vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio federale, del coordinatore dei settori agonistici Marco Bonifazi, del direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini, degli uffici federali e dell`intero movimento. Augurissimi! Matilde ti aspettiamo in piscina insieme a mamma e papa'" il messaggio del presidente della Federnuoto sul sito internet della Federnuoto.

Vedi anche Altri sport Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata Matilde I messaggi si susseguono minuto dopo minuto rendendo la bacheca Instagram di Federica Pellegrini ricca di auguri. Tra gli amici piu' stretti Martina Carraro (moglie di Fabio Scozzoli), Stefania Pirozzi, Massimiliano Rosolino (con cui Federica ha avuto un flirt quando era ancora giovanissima), Luca Marin (il primo storico ex della Divina) e poi ancora Piero Codia e il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam. Katinka Hosszú e Ranomi Kromowidjojo, quest'ultima rivale diretta di Federica, sono le grandi nuotatrici che le hanno tributato un augurio.

Poi Gianmarco Tamberi, il tennista Fabio Fognini, la schermitrice Rossella Fiamingo, l'ex pattinatrice artistica Valentina Marchei, la tennista Sara Errani, il campione di beach volley Daniele Lupo, la calciatrice Regina Baresi, l'ex pallanuotista Amaurys Perez. E anche squadre di calcio come la Juventus.

Dal mondo dello spettacolo Luca Argentero, Emma Marrone, l'imprenditore ed ex marito di Deborah Compagnoni Alessandro Benetton, che ha commentato "Evviva Matilde! Benvenuta Matilde". E poi ancora Giusy Ferreri, Omar Pedrini, Justine Mattera, Michela Giraud. Non mancano poi gli auguri di chef stellati e influencer e delle pagine ufficiali di trasmissioni tv come Che tempo che fa e Verissimo.