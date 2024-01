Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata Matilde

L'ANNUNCIO

L'ex nuotatrice ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita, pioggia di auguri dagli sportivi

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta l'hanno annunciato sui social postando una foto in cui posano insieme alla loro piccolina, nata a Verona. "Sono stati due giorni complicati... Finalmente sei arrivata" ha scritto la coppia condividendo con i follower tutta la sua gioia. Dopo aver a lungo mantenuto il mistero, i neogenitori hanno anche rivelato il nome scelto per la bimba, che finora tutti conoscevano come "Meringa": si chiama Matilde.

Auguri dallo sport - La notizia della nascita di Matilde è stata accolta con calore dai fan e dagli amici della coppia, che hanno condiviso auguri e congratulazioni attraverso i commenti sui social. "Che spettacolo" commenta il campione olimpico Gianmarco Tamberi e "Auguri" arrivano anche da Rossella Fiamingo, la schermitrice fidanzata di Paltrinieri, e Massimiliano Rosolino. Felicitazioni infine anche dall'ex Luca Marin, che commenta con occhi a cuore "Congratulazioni".

La prima foto - Federica Pellegrini ha il viso provato mentre stringe a sé la sua piccola Matilde appena nata. Della bimba si vede solo la testolina coperta dalla cuffietta rosa, mentre la mamma le copre il viso con la mano. Accanto a loro c'è Matteo Giunta con gli occhi lucidi. I sorrisi dei due testimoniano tanta gioia e commozione per essere diventati finalmente genitori. "Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore", hanno scritto.

Il parto è avvenuto in acqua? Federica Pellegrini e Matteo Giunta anno sempre descritto la gravidanza della ex nuotatrice come molto serena e senza grandi intoppi, annunciando la nascita di Matilde però specificano che sono stati due giorni complicati. Sarà stato un parto in acqua come desiderava la Divina? "Mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta" aveva detto a proposito della eventualità.

