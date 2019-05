Manuel Bortuzzo, il sogno è Tokyo 2020: "Presto mi rivedrete in acqua"

10/05/2019

La fine del primo ciclo di lunghe terapie, il ritorno a casa dopo 4 mesi ed ora anche la prima uscita pubblica. La vita di Manuel Bortuzzo torna ad andare veloce, proprio come andava lui in vasca e come vuole tornare fare il prima possibile Manuel, accompagnato dagli altri due nuotatori azzurri Alessandro Miressi e Nicolò Martinenghi , ha suonato la sirena che ha dato il via alla ormai tradizionale 24 ore di nuoto di Tolentino

Lo ha fatto con l’entusiasmo di sempre, il solito sorriso stampato sul viso: "Sono davvero contento di essere qui, la felicità di questi bambini è l'accoglienza migliore che potessi aspettarmi".

Affetto travolgente per un ragazzo straordinario. Uno che non ha nessuna intenzione di piegarsi al tragico destino. A quella maledetta notte del 5 febbraio. Oggi il suo pensiero va ad un'altra vittima innocente di una sparatoria, la piccola Noemi: "Se mi sarà permesso andrò a trovarla, spero che vada tutto per il meglio".

Non ha perso il sorriso, non ha perso la voglia di lottare Manuel. E neppure quella di nuotare: "Sto continuando ad allenarmi perché anch'io ho i miei obiettivi, continuo la fisioterapia, ma soprattutto a nuotare perché è quello che ho sempre fatto. Presto mi rivedrete in acqua anche in delle competizioni". È tornato a dormire a casa sua. È tornato a faticare in vasca. E ora sogna le Paralimpiadi di Tokyo 2020.