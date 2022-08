Italia poker d’oro con Ceccon, Panziera, Martinenghi e Quadarella. Poggio e la 4x100 mista d’argento

EUROPEI DI NUOTO

Ancora delirio azzurro a Roma: trionfano Thomas, la ventisettenne veneta, il talento di Varese e la campionessa romana

Infinita Italia agli Europei di nuoto di Roma. Dopo le medaglie della prima giornata, oggi ne arrivano altre cinque. E’ oro sia nei 50 metri farfalla con Thomas Ceccon, sia nei 200 dorso con Margherita Panziera. Il terzo oro arriva poi con Nicolò Martinenghi nei 100 rana, dove Federico Poggio d’argento firma la doppietta azzurra. Conquista l’oro anche la romana e padrona di casa Simona Quadarella negli 800 stile libero. La 4x100 mista mixed conquista infine l’argento.

Continua il momento magico dell’Italia agli Europei di nuoto in corso a Roma. Dopo le tre medaglie conquistate nella giornata di ieri, i nuotatori azzurri continuano a regalare emozioni e successi con altri tre ori e un argento. La medaglia più preziosa arriva in ordine con la grande impresa di Margherita Panziera che si prende l’oro nei 200 metri dorso. La ventisettenne veneta si mette alle spalle l’inglese Katie Shanahan e l’ungherese Dóra Molnár con il tempo di 2’07’’13 e si conferma per la terza volta consecutiva la più forte d’Europa.

Conquista il gradino più alto del podio nei 50 metri farfalla anche Thomas Ceccon. Una gara strepitosa del veneto capace di prendersi il metallo più prezioso con il tempo di 22’’89. In un testa a testa fino all’ultimo respiro con l’olandese Nyls Korstanje e il bulgaro Josif Miladinov, Ceccon conquista il suo primo titolo europeo nella specialità, il primo in assoluto per l'Italia nei 50 farfalla.



Uguale colore anche per Nicolò Martinenghi, che trionfa nei 100 rana. Prestazione spettacolare del giovane varesino che domina dall’inizio alla fine e chiude in 58”26 con il record italiano eguagliato. Con lui nella stessa gara anche Federico Poggio che conclude sul secondo gradino del podio a 58”98 e regala una spettacolare doppietta azzurra in questa disciplina.

Spettacolare e meritato oro anche per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero. La campionessa romana batte la tedesca Isabel Gose e chiude con l’incredibile tempo di 8’20’’54. Per lei è la terza medaglia europea in carriera. Buona prestazione anche per Martina Caramignoli che chiude al quinto posto.

La giornata di oggi è stata anche quella che ha visto staccare diversi pass azzurri per le finali dei prossimi giorni: il capitano della Nazionale di nuoto Gregorio Paltrinieri, con il terzo tempo, ha ottenuto l’accesso alla finalissima degli 800 metri. A fargli compagnia ci sarà il classe 2006 Lorenzo Galossi, con il quarto tempo. Non è andata bene a Gabriele Detti, che è stato eliminato insieme a Luca De Tullio nella stessa disciplina di super Greg. Arriva anche la qualificazione alla finale dei 100 rana femminili per Benedetta Pilato (primo tempo) e Lisa Angiolini, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzari nei 100 stile libero, Lorenzo Mora e Matteo Restivo nei 200 dorso.

Qualche rammarico invece per Chiara Tarantino e Silvia Di Pietro nei 100 stile libero dominati dall’olandese Steembergen: quarto posto e quinto posto per le due italiane.



Infine la straordinaria giornata del nuoto italiano a Roma si conclude con una medaglia anche per la 4x100 mista mixed che conquista il secondo gradino del podio dietro all’Olanda con il tempo di 3’43”61: davvero incredibile il quartetto composto da Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro che riesce a lasciarsi alle spalle la Gran Bretagna. Un 12 agosto da incorniciare e ricordare per il nuoto tricolore.