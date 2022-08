Europei tuffi: Marsaglia-Tocci argento nel sincro 3 metri

MEDAGLIE AZZURRE

Il romano e il calabrese sconfitti solo dalla coppia britannica

L’ultima giornata degli Europei di tuffi a Roma si apre con un’altra medaglia per l’Italia. Nella piscina del Foro Italico sono Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a conquistare uno splendido argento nel sincronizzato misto dal trampolino di 3 metri. La coppia azzurra totalizza il punteggio di 387.51 nonostante qualche errore commesso nella seconda e ultima rotazione. Si arrendono solo alla Gran Bretagna. Bronzo per l’Ucraina.

Ancora un’Italia da sogno agli Europei di tuffi di Roma. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci regalano una straordinaria medaglia d’argento nel sincro da 3 metri. La coppia azzurra, reduce dalle due medaglie vinte ieri nel singolo, rispetta in parte le aspettative e mette a segno una serie di esecuzioni che valgono il secondo gradino del podio: i due atleti italiani totalizzano il punteggio di 387.51. Lorenzo e Giovanni si portano subito nelle prime posizioni dopo i primi due tuffi obbligatori nonostante qualche piccola sbavatura, poi a partire dai quattro rimanenti liberi ottengono ottimi risultati. Dal doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 84.66 punti per concludere con l’errore sul finale di Marsaglia con cui ottengono il punteggio di 63.24 e si prendono con merito il secondo posto in classifica e gli applausi del pubblico. L’oro va alla coppia della Gran Bretagna che chiude con 412.83, bronzo per l’Ucraina a 384.39.