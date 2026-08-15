Europei nuoto, ancora Sara Curtis: è bronzo nei 50m stile libero

Si apre nel migliore dei modi la penultima giornata degli Europei di nuoto a Parigi, e a regalare un sorriso all’Italia è di nuovo Sara Curtis. Dopo il bronzo nei 100m stile libero e l’oro con record del mondo nei 50m dorso, l’azzurra ottiene un altro terzo posto a pancia in giù, questa volta nei 50m. Ottima partenza, come sempre, per la nuotatrice classe 2006 che ha dovuto cedere solamente alla progressione di Katarzyna Wasick (23”84) e di Sarah Sjostrom (23”86). Quarta Milou Van Wijk, davanti alla primatista del mondo dei 100m stile libero, Marrit Steenbergen. Chiudono la classifica Klancar, Surkova e Gastaldello.