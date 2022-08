Europei di Nuoto: Razzetti d’oro e Matteazzi di bronzo nei 400 misti, argento per la 4x200 stile libero maschile

EUROPEI NUOTO

Partenza super per la rassegna azzurra a Roma: doppietta nei 400 misti, secondo posto per De Tullio, Galossi, Detti e Di Cola

© Getty Images Strepitosa Italia agli Europei di Nuoto di Roma. Nella prima giornata di gare arrivano tre medaglie nella vasca del Foro Italico. Brillano un oro e un bronzo nei 400 misti: primo posto per un dominante Alberto Razzetti, terzo gradino del podio per Pier Andrea Matteazzi. A completare l’apoteosi azzurra ci pensano poi i ragazzi della 4x200 stile libero, super prestazione di De Tullio, Galossi, Detti e Di Cola.

Alberto Razzetti trionfa nei 400 misti riportando all’Italia la medaglia d’oro nella specialità dopo 20 anni. Prestazione strepitosa di Razzetti che domina dall’inizio alla fine in tutte le frazioni, con lui medaglia di bronzo nella stessa gara per Pier Andrea Matteazzi, che chiude l’apoteosi azzurra nella prima finale di questi Europei. Per l'Italia si tratta della quattordicesima e quindicesima medaglia nella specialità (4-3-8): l'ultima fu il bronzo di Federico Turrini a Londra 2016; l'oro mancava da Berlino 2002, quando sul tetto d'Europa salì il piemontese Alessio Boggiatto.

"Ho la pelle d'oca. Vincere in casa è una gioia incredibile. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine - spiega "Razzo" - La gara l'avevo

preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto. È l'emozione più bella della mia vita e voglio dedicarla alla mia famiglia e al mio allenatore Stefano (Franceschi ndr) che è stato fondamentale nella mia crescita. Sono contento anche per Pier Andrea: ci conosciamo da tempo ed è bello dividere un podio del genere. Condividere questo podio con un compagno di squadra rende questa vittoria ancora più speciale", ha aggiunto.



Per quanto riguarda gli altri azzurri qualificazione alla finale degli 800 stile libero per una Simona Quadarella in cerca di riscatto, che fa segnare il miglior tempo e con il ruolo di favorita nella gara di domani sera. Con lei, raggiungono le rispettive finali anche Thomas Ceccon nei 50 delfino (terzo tempo assoluto) e Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino nei 100 stile libero. Nel nuoto artistico, infine, ultimo atto centrato anche per Linda Cerruti nella danza in vasca con il secondo punteggio.