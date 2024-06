Europei di nuoto artistico, l'Italia rompe il ghiaccio con un bronzo nel team tecnico

NUOTO

La squadra azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio alle spalle di Spagna e Grecia

© Pasquale Mesiano / DBM / Deepbluemedia.eu L'Italia apre gli Europei di nuoto artistico nel migliore dei modi, illuminando la piscina di Belgrado con il bronzo nel team tecnico. La squadra composta da Beatrice Esegio, Marta Murru, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Valentina Bisi, Carmen Rocchino, Beatrice Andina e Alessia Macchi ha chiuso la competizione continentale con 256.8584 punti dovendosi arrendere alla Spagna e alla Grecia.

Le azzurre hanno confermato la difficoltà di partenza di 42.150, un aspetto che ha però penalizzato il team tricolore che ha dovuto arrendersi alle elleniche per poco più di un punto dopo aver incassato una penalità di 6.23 per via di alcuni errori di sincronia. A imporsi è stata quindi la Spagna che ha conquistato il titolo con 278.4684 punti distanziando di oltre venti lunghezze la Grecia e lanciando un segnale in vista delle Olimpiadi.

In casa Italia va segnalato anche la qualificazione di Valentina Bisi nel solo libero dove la 16enne pesarese ha conquistato il dodicesimo posto centrando così il pass per la sfida alle medaglie con 146.3604 punti.