Da Pellegrini a Paltrinieri, nasce hashtag #salviamolepiscine

NUOTO

Appello al governo dei campioni del nuoto per la riapertura degli impianti al coperto

Da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri, da Tania Cagnotto a Filippo Magnini. I campioni del nuoto ci mettono la faccia e lanciano sui social l'hashtag "#salviamolepiscine", un appello al governo per la riapertura degli impianti al coperto, su cui ancora non è stata presa una decisione. "Siamo tutti partiti da realtà piccole per poi arrivare qui - spiega Paltrinieri dagli Europei di Budapest -. I bambini, gli amatori non nuotano ormai da due stagioni. Se mi avessero tolto la piscina da ragazzino sarei impazzito". " Getty Images

"Il nostro mondo sta soffrendo, le nuovissime generazioni e tutto il settore 'amatoriale' (diciamo cosi' anche se sono considerata per legge anch'io un'atleta amatoriale) - scrive Federica Pellegrini su Instagram - sono fermi da quasi un anno e ovviamente gli impianti ne soffrono di conseguenza. Siamo tutti partiti dalla nostra piccola piscina di paese!! E questo deve continuare ad esistere per preservare la nuova generazione di nuotatori!! Ci conto!!".

La sintesi della situazione attuale arriva dalle parole del presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. "Abbiamo perso campioni del futuro; magari se avessero trovato chiuso i genitori di Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri li avrebbero indirizzati ad un altro sport piuttosto che lasciarli poltrire - il suo commento dall'Ungheria - Stiamo perdendo piscine che senza adeguati sostegni economici diretti e indiretti chiuderanno e di conseguenza praticanti e futuro". E, proprio per tenere alta l'attenzione in occasione della cabina di regia di oggi, il movimento si e' dato appuntamento online alle 18, invitando appassionati e tesserati a pubblicare un'immagine di colore blu "come il colore che rappresenta l'acqua" accompagnata dall'hashtag #salviamolepiscine.