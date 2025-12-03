Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: i Clippers si separano da Chris Paul, messo fuori squadra

03 Dic 2025 - 21:08
© Getty Images

© Getty Images

I Los Angeles Clippers si separano da Chris Paul. Con un avvio di stagione da dimenticare (cinque sconfitte consecutive, con otto ko nelle ultime nove partite e appena 3 successi nel campionato Nba), il quintetto californiano ha deciso di tagliare il cestista americano: "Ci siamo separati da Chris e non farà più parte della squadra. Lavoreremo con lui per il prossimo passo della sua carriera. Chris è un Clipper leggendario con una carriera storica", la dichiarazione dei Clippers. "Vogliamo chiarire una cosa: nessuno sta incolpando Chris per le nostre scarse prestazioni. Ci assumiamo la responsabilità del nostro attuale record negativo. Ci sono molte ragioni per cui abbiamo avuto difficoltà. Siamo grati per l'impatto che Chris ha avuto". Era stato lo stesso campione 40enne ad aver anticipato lo scossone: "Ho appena scoperto che mi rimandano a casa", aveva scritto su Instagram. Paul era tornato ai Clippers quest'estate dopo otto stagioni trascorse lontano da casa con Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs. L'obiettivo per lui era ritirarsi a stagione conclusa indossando la maglia dei Clippers con i quali ha giocato sei stagioni in 425 partite. A 40 anni dunque Chris Paul si troverà di nuovo free agent e potrà firmare con una nuova squadra per il resto della stagione 2025-26. 

Ultimi video

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:08
Nba: i Clippers si separano da Chris Paul, messo fuori squadra
20:12
Pietrangeli, Onorato: "Ambasciatore Roma, gli renderemo omaggio"
19:11
Pietrangeli, Casini: "È il ricordo della nostra giovinezza"
18:40
Ultimo saluto a Pietrangeli: campioni e istituzioni in chiesa
18:28
Sci, Beaver Creek: discesa maschile anticipata a giovedì