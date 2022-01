NFL, Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni? L'agente non conferma

nfl

Il quarterback più vincente di tutti i tempi avrebbe annunciato la fine della sua carriera dopo 7 trionfi al Super Bowl

Tom Brady, giallo sul ritiro. L'autentica leggenda del football e dello sport americano in generale, a 44 anni secondo ESPN avrebbe deciso di dire basta con la palla ovale dopo aver vinto tutto e più di tutti anche se il suo agente non conferma e non smentisce: "Sarà lui a doverlo dire". Il quarterback californiano, soprannominato GOAT (Greatest Of All Time) è il giocatore più vincente della storia della NFL con 7 Super Bowl conquistati, ma la sua intera vita è stata da film dai successi in campo alla vita privata.

La società del giocatore ha postato un tweet in cui certificava il ritiro, per poi cancellarlo. L'agente di Brady, Don Yee, non conferma e non smentisce: "Capisco le speculazioni sul futuro di Tom. Senza entrare nell'accuratezza o meno di quello che è stato riportato, Tom è l'unica persona che può parlare dei suoi piani in modo accurato". Il general manager dei Buccaneers, Jason Licht, ritiene - secondo fonti riportate dai media americani - che Brady non ha ancora deciso. Insomma, una situazione di confusione alle quale solo lo stesso Brady potrà dare una svolta.

L'ultima impresa con i Tampa Bay Buccaneers è stata solo sfiorata. Nei playoff e davanti al proprio pubblico, il 44enne era riuscito a rimontare contro i LA Rams dal 3-27 al 27-27 a quaranta secondi dalla fine, prima però di essere tradito dalla propria difesa. Quella sconfitta potrebbe essere stata l'ultima apparizione ufficiale di Brady come giocatore di football americano.

Dopotutto sarebbe normale visti i 44 anni, ma mai sicuro per uno come lui che a quell'età ha dimostrato di poter esser ancora più che competitivo con fenomeni di 20 anni più giovani. L'ultimo Super Bowl, quello conquistato nel 2021 dominando contro l'astro nascente della NFL Patrick Mahomes, ne era stata la dimostrazione.

Questa volta però è stato diverso e Tom Brady avrebbe deciso di dire basta. Voglia di godersi la famiglia con la bellissima moglie Gisele Bundchen, ma anche alcuni acciacchi fisici consiglierebbero l'americano che poi, poco convinto della tattica di mercato dei Bucs per il 2023, avrebbe deciso di anticipare di un anno la fine della propria carriera.

L'apoteosi del resto Brady l'ha toccata proprio nel 2021 portando Tampa Bay al titolo in NFL dopo aver vinto tutto con i New England Patriots. Un esempio concreto e lampante della capacità di Tom di essere decisivo con un palla ovale in mano. Impresa non bissata nel 2022.

IL PALMARES DI TOM BRADY

- 7 Super Bowl vinti, più di qualsiasi squadra NFL

- 5 volte MVP del Super Bowl

- 3 volte MVP della NFL

- 2 volte giocatore offensivo dell'anno

- 15 Pro Bowl