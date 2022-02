NFL: Tom Brady annuncia il ritiro: "È tempo di dedicarmi ad altro"

NFL

Dopo i rumors delle scorse ore, il più grande quarterback di tutti i tempi ha comunicato la decisione su Instagram

Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni in NFL. Dopo i rumors delle passate ore e la parziale smentita del diretto interessato, il più grande quarterback di tutti i tempi ha annunciato l'addio con un post su Instagram. "Ho amato la mia carriera NFL - ha scritto il 7 volte vincitore del Super-Bowl - e ora è arrivato il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione". Getty Images

Oltre alle sette finali vinte, Brady è stato nominato tre volte MVP del campionato e cinque volte MVP delle finali. Ha giocato e vinto con due squadre diverse: dal 2000 al 2019 con i New England Patriots e nelle ultime due stagioni in Florida con i Tampa Bay Buccaneers.

"È meglio che lasci il campo di gioco alla prossima generazione di atleti dedicati e impegnati - ha scritto - La mia carriera da giocatore è stata una corsa così elettrizzante, e ben oltre la mia immaginazione, e piena di alti e bassi. Quando ci sei dentro ogni giorno, non pensi davvero a nessun tipo di fine. Mentre sono qui ora seduto, però, penso a tutti i grandi giocatori e allenatori con cui ho avuto il privilegio di giocare, insieme e contro: la competizione era agguerrita e profonda, proprio come ci piace. Ma le amicizie e le relazioni sono altrettanto feroci e profonde. Ricorderò e apprezzerò questi ricordi e li rivisiterò spesso. Mi sento la persona più fortunata del mondo. Ho amato la mia carriera, ma adesso è tempo di concentrare la mia attenzione su altro. Ho sempre pensato che il football richiedesse un coinvolgimento al 100%, adesso io non posso più garantire questo livello di coinvolgimento", spiega il campione che conclude il suo annuncio ringraziando i suoi fan, i suoi compagni di squadra dei Buccaneers, i manager e gli allenatori, ma soprattutto la moglie Gisele "che ha fatto di tutto per la nostra famiglia così che io potessi concentrarmi sulla carriera. Non so esprimere a parola ciò che significhi per me e per la nostra famiglia".

L'ANNUNCIO DI BRADY