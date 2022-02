NFL, Brady: "Non ho ancora deciso se ritirarmi"

NFL

Il 44enne allo scoperto: "Rifletto giorno per giorno prima di una importante decisione per me e la mia famiglia"

Tom Brady è "ancora in fase di riflessione" e assicura di non aver ancora deciso se si ritirerà o se a 44 anni continuerà la sua prodigiosa carriera nella NFL. "A volte ci vuole un po' di tempo per valutare davvero come ti senti e cosa vuoi fare. Penso che quando sarà il momento, sarò pronto a prendere qualsiasi decisione sia", ha detto la stella del football americano durante il suo podcast 'Let's Go'. "Saprò quando sarà il momento giusto. Sono fortunato ad aver giocato così a lungo. Non ho intenzione di avere fretta", ha aggiunto. Getty Images

Sabato il mondo del football americano era rimasto sconvolto dopo che Espn aveva riportato il ritiro dell'uomo considerato il più grande giocatore della storia della NFL. Altri media avevano poi affermato che Brady non aveva ancora deciso. "Sono responsabile di ciò che dico e faccio e non di ciò che le altre persone dicono o fanno. Per me è letteralmente giorno per giorno cercare di prendere una decisione importante per me e la mia famiglia", ha spiegato Brady.

