Dramma nel football americano: Marshawn Kneeland si toglie la vita dopo un inseguimento con la polizia

"È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina – hanno dichiarato i Dallas Cowboys in un comunicato -. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia".