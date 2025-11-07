Dramma nel football americano: Marshawn Kneeland si toglie la vita dopo un inseguimento con la polizia

Un tacchino come premio: l'NFL festeggia il "Thanksgiving"
Il 24enne defenseve end dei Dallas Cowboys si sarebbe ferito mortalmente con un'arma da fuoco nel sobborgo di Friscodi Redazione
Dramma nel football americano dove Marshawn Kneeland, defenseve end dei Dallas Cowboys, è stato trovato morto nel sobborgo di Frisco a soli ventiquattro anni.
Secondo quanto riportato dalla polizia, il giovane sarebbe stato individuato senza vita con una ferita da arma da fuoco autoinflitta dopo esser stato coinvolto in un inseguimento con la polizia per una violazione del codice della strada. Kneeland si sarebbe andato a schiantare con la propria auto fuggendo a piedi e togliendosi successivamente la vita.
"È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina – hanno dichiarato i Dallas Cowboys in un comunicato -. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia".
