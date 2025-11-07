Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
IL LUTTO

Dramma nel football americano: Marshawn Kneeland si toglie la vita dopo un inseguimento con la polizia

Il 24enne defenseve end dei Dallas Cowboys si sarebbe ferito mortalmente con un'arma da fuoco nel sobborgo di Frisco

di Redazione
07 Nov 2025 - 08:27

Dramma nel football americano dove Marshawn Kneeland, defenseve end dei Dallas Cowboys, è stato trovato morto nel sobborgo di Frisco a soli ventiquattro anni.

Secondo quanto riportato dalla polizia, il giovane sarebbe stato individuato senza vita con una ferita da arma da fuoco autoinflitta dopo esser stato coinvolto in un inseguimento con la polizia per una violazione del codice della strada. Kneeland si sarebbe andato a schiantare con la propria auto fuggendo a piedi e togliendosi successivamente la vita. 

"È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina – hanno dichiarato i Dallas Cowboys in un comunicato -. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia".

Un tacchino come premio: l'NFL festeggia il "Thanksgiving"

1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

kneeland
nfl
football americano

Ultimi video

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

01:06
DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

01:30
MCH PRESENTAZIONE CERIMONIA CHIUSURA MILANO-CORTINA MCH

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:13
Scaroni: "Per il 2030 avremo uno stadio efficiente e funzionale, vogliamo offrire uno spettacolo come Bayern o Psg"
10:06
Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions
10:04
MotoLive: adrenalina, maxienduro e beneficenza a Eicma
Francisco Conceiçao
09:55
Conceiçao: "Motta e Tudor, colpa nostra. Urlo se subisco fallo? In campo mi trasformo"
09:51
All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale