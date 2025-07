Mondiali, il Settebello passeggia con il Sudafrica e vola ai quarti di finale

Italia incontenibile sin dal primo quarto dove gli azzurri vanno in rete per sei volte con Tommaso Giannazza, Filippo Ferrero, Francesco Condemi, Luca Damonte, Matteo Iocchi Gratta e Lorenzo Bruni prima di cedere la rete della bandiera a Neser che porta il Sudafrica al primo intervallo sul 6-1. Secondo quarto totalmente all'insegna dell'Italia che non lascia spazio con uno scatenato con un Francesco Cassia scatenato che realizza una tripletta aggiunta alle reti di Mario Del Basso, Edoardo Di Somma, Ferrero, Condemi, Damonte e Giacomo Cannella per il 15-1 alla sirena.