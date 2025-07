MotoGP, confermata la tribuna Ducati a Misano

Anche quest’anno la grande passione Ducati torna protagonista al Misano World Circuit Marco Simoncelli in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il 13 e 14 settembre 2025. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi, che potranno vivere da vicino l’adrenalina della MotoGP sostenendo i campioni di Borgo Panigale dalla spettacolare Tribuna Ducati. In sella alle loro Desmosedici GP, Francesco Bagnaia e Marc Márquez del Ducati Lenovo Team, insieme a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, e Álex Márquez e Fermín Aldeguer del BK8 Gresini Racing MotoGP, sono pronti a regalare spettacolo davanti a una tribuna completamente vestita di rosso. Situata nella Tribuna C, in corrispondenza della spettacolare Curva del Carro, la Tribuna Ducati offre una vista privilegiata su uno dei tratti più emozionanti del circuito. È completamente coperta e dotata di maxischermo attivo dalla mattina del sabato fino alla gara della domenica, per non perdere neanche un istante delle azioni in pista.