Tennis, dodici azzurri al via agli Us Open

Saranno ben dodici gli italiani, tra uomini e donne, a partecipare agli Us Open, l'ultimo dei Grandi Slam in programma, in calendario dal 24 agosto al 7 settembre. A partire dal n. 1 al mondo Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon e che a Flushing Meadows dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Fritz. Insieme all'altoatesino vedremo protagonisti tra gli azzurri anche Musetti, Cobolli, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Darderi, Bellucci e Nardi. Nel main draw del WTA ci saranno, invece, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.