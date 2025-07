L'apnea fa tappa a Riva del Garda, in gara Carrera e Cianfoni

Il 19 e 20 luglio scenderanno in acqua a Riva del Garda (Trento) alcuni tra i più forti apneisti italiani, tra cui Davide Carrera e l'atleta paralimpico Alessandro Cianfoni entrambi alla ricerca di un record in occasione del campionato italiano di apnea outdoor organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Circa un centinaio saranno gli atleti in gara, tra cui spiccano i nomi di diversi campioni, compresi quelli dei nazionali Simona Auteri, Chiara Rossa Obino e Mara Guida, che farà il suo esordio in maglia azzurra in occasione del prossimo Mondiale di Apnea Outdoor, in programma a Mytikas, in Grecia, dal 5 al 18 settembre. Di assoluto valore anche la categoria paralimpica con Cianfoni che tenterà di stabilire i nuovi primati iridati paralimpici Cmas di apnea in assetto costante senza attrezzi e free immersion. Alla ricerca di un record mondiale CMAS ci saranno anche diversi atleti normodotati, tra cui Davide Carrera, detentore degli attuali primati iridati di assetto costante con pinne e con monopinna in lago con le profondità, rispettivamente, di - 92,00 e - 102,00 m, Simona Auteri, detentrice, con la profondità di - 76,00 m, del record mondiale di assetto costante con pinne in lago, e Chiara Rossana Obino, detentrice, con la profondità di - 89,00 m, del record mondiale di assetto costante con monopinna in lago.