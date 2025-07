Pugilato, che sfortuna per l'azzurro Oliha: problemi all'occhio, niente semifinale mondiale

Notizie non buone da Frisco, in Texas, dove sabato notte il peso medio astigiano Etinosa Oliha avrebbe dovuto battersi con l'americano Austin 'Ammo' Williams per la semifinale mondiale del titolo Ibf della categoria sul ring allestito nel 'Ford Center'. Il match è stato rinviato dopo le visite mediche pre-incontro, in quanto a Oliha è stato riscontrato un "problema oculare" e più precisamente un leggero distacco della retina. La cosa è stata poi risolta con un intervento di Fotocoagulazione laser ma il peso medio italiano sabato non può certo combattere. Secondo l'entourage del boxeur della Skull Boxe Asti l'incontro potrebbe essere recuperato fra tre-quattro settimane. E' stata quindi una 'doccia fredda' per il peso medio di origini nigeriane che ha un record di 21 vittorie (9 prima del limite) e che è il numero 2 dal ranking Ibf, 7 della Wbc e, 14 della Wbo. Se avesse combattuto e vinto contro Williams, Oliha sarebbe diventato lo sfidante ufficiale del campione Ibf e Wbo, il kazako Jannibek Alimkhanuly.