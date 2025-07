Formula 1: Ferrari in pista al Mugello per il filming day

Da questa mattina all'autodromo del Mugello di Scarperia la Ferrari è in pista per svolgere dei test privati con la SF-25, la vettura che sta partecipando all'attuale mondiale di Formula 1, e con la SF-23, monoposto utilizzata nel campionato del 2023. Con quest'ultima ha girato il cinese Zhuo Guanyu, pilota di riserva insieme ad Antonio Giovinazzi della scuderia di Maranello. Ma al Mugello sono attesi anche i piloti ufficiali Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Da quando la Formula 1 ha bandito i test privati per le macchine utilizzate nel campionato in corso, le squadre hanno a loro disposizione solo 200 km per sessioni fotografiche e video utili agli sponsor per la promozione commerciale, ma niente vieta che in questi 200 km possano essere testate sulla vettura importanti novità che, se approvate, potranno poi risultare fondamentali per affrontare in maniera più competitiva la seconda parte del campionato. Per questo c'è molta attesa sui riscontri che i due piloti potranno fornire al team. Vietata la presenza del pubblico all'autodromo, i test sono rigorosamente a porte chiuse.