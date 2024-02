Mondiali di tuffi, Tocci e Marsaglia sfiorano il podio nel trampolino da 1 metro

TUFFI

Il 29enne cosentino e il 27enne romano hanno conquistato il quarto e il quinto posto nella gara vinta dal messicano Osmar Olvera Ibarra

© ansa La finale del trampolino da un metro lascia un pochino di amaro in bocca a Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che hanno colto il quarto e il quinto posto ai Mondiali di tuffi in corso a Doha (Qatar). I due azzurri hanno provato ad avvicinare il podio dominato dal messicano Osmara Olvera Ibarra che ha totalizzato 431.75 punti dopo aver firmato il miglior punteggio nelle eliminatorie.

A trionfare nella piscina qatariota è stato Osmar Olvera Ibarra che ha completato una gara perfetta non mollando mai la vetta della classifica e precedendo così l'australiano Shilin Li e il britannico Ross Haslam, fermatesi rispettivamente a 395.70 e 393.10 punti. Il movimento tricolore proverà a rifarsi nella giornata di domenica 4 febbraio quando andranno in scena le qualificazioni nella piattaforma donne e nel sincro maschile da 3 metri.

NUOTO ARTISTICO, EVANGELIA PLATANIOTI VINCE L'ORO NEL SOLO TECNICO, 9A SUSANNA PEDOTTI

Nessuna sorpresa nel nuoto artistico dove nel solo tecnico femminile con la greca Evangelia Platanioti che ha confermato il risultato delle qualifiche e ha colto la medaglia d’oro. L’ellenica ha ottenuto un punteggio di 272.9633 con una difficoltà di partenza di 38.90000 lasciandosi alle spalle la canadese Jacqueline Simoneau (269.2767) e la cinese Xu Huiyan (262.3700). In casa Italia arriva il nono posto di Susanna Pedotti che è partita da un grado di difficoltà di 32.6000, ma alcuni errori nell’ibrido hanno abbassato il livello ottenendo uno score di 91.1500 nell’impressione artistica. Nell’esecuzione la sincronetta della Busto Nuoto si è fermata invece a 123.9333 totalizzando 215.0833 punti e puntando così al tecnico misto con Giorgio Minisini.