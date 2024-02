Huang Jianjie oro a 13 anni e 10 mesi: è il più giovane campione del mondo nei tuffi

MONDIALI TUFFI

Il cinese ha trionfato in coppia con la 19enne Zhang Jiaqi nel sincro misto piattaforma dai 10 metri

© Getty Images Giornata storica all'Hamad Aquatic Centre di Doha, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali degli sport in acqua (2-18 febbraio): Jianjie Huang, a 13 anni e 10 mesi (è nato il 26 maggio 2010, ndr), è diventato il più giovane campione del mondo di sempre nei tuffi. Il cinese ha vinto in coppia con la 19enne Zhang Jiaqi, confermando il dominio della Cina nel sincro misto piattaforma 10 metri. Argento alla Corea del Nord, bronzo per il Messico. Italia ottava con Eduard Timbretti e Irene Pesce.

Huang Jianjie e la compagna hanno fatto segnare anche il punteggio-record nella categoria (353.82, ndr), mettendo insieme cinque tuffi pressoché perfetti. Per gli azzurri Eduard Timbretti e Irene Pesce (186,36) gara in salita fin dal primo obbligatorio (un modesto 35.40). Un po' meglio con il secondo tuffo ordinario, ma poi ancora tanti pasticci con il triplo salto mortale (36.00) e il triplo e mezzo ritornato (32.64). Particolarmente in difficoltà la Pesce, al primo Mondiale della carriera, uscita in lacrime e anche reduce da problemi fisici.

Vedi anche Sport Mondiali di tuffi, l'Italia s'illude con Bertocchi, ma finisce fuori dalla top ten Tra le donne, il record lo detiene una sua connazionale, la cinese Fu Mingxia, ora 45enne, che a 12 anni e 5 mesi vinse l’oro dai 10 metri a Perth 1991. L'ex tuffatrice fu anche la più giovane campionessa olimpica a 13 anni e 11 mesi a Barcellona 1992.