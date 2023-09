Maxi rissa nel rugby: squalificati 62 giocatori fra FemiCz Rovigo e Petrarca Padova

RUGBY

Il parapiglia si è scatenato a quattro minuti dalla fine a causa di un placcaggio di Matteo Panunzi ai danni di Facundo Diederich

© facebook L'amichevole fra i campioni d'Italia del FemiCz Rovigo e il Petrarca Padova rimarrà probabilmente negli annali del rugby. Non tanto per il risultato che ha visto i rossoblù imporsi per 15-7, quanto per la maxi rissa che ha coinvolto ben 62 giocatori fra le due squadre, tutti squalificati dal giudice sportivo della Fir che ha inflitto sanzioni che vanno da una a tre settimane. Una spartizione equa con il Petrarca che dovrà far a meno di 32 componenti, mentre il Rovigo non potrà schierare 30 dei suoi effettivi.

Numeri che fanno impressione se si considera che il derby veneto sarebbe dovuto esser soltanto un incontro di preparazione in vista dell'8 ottobre, data in cui prenderà il via il campionato di Serie A Élite con i rodigini impegnati contro il Sitav Lyons e i patavini pronti a ospitare il Rugby Viadana 1970.

Il tutto si sarebbe scatenato a quattro minuti dal termine quando l'argentino Facundo Diederich ha subito un placcaggio pericoloso dal mediano di mischia Matteo Panunzi. Il primo avrebbe quindi reagito immediatamente colpendo l'avversario con dei pugni alla testa scatenando l'ira dei rispettivi compagni di squadra che sono intervenuti sia dal campo che dalla panchina.

Un parapiglia generale che non ha risparmiato quasi nessuno e che ha visto addirittura il tecnico di Rovigo Alessandro Lodi scendere dalla tribuna dove solitamente sono collocati gli staff tecnici al fine di poter placare gli animi. Non sono mancate le reazioni alle decisioni del giudice sportivo, fra i quali il presidente dei campioni d'Italia Francesco Zambelli che all'Ansa ha parlato di "un provvedimento senza precedenti".

"Mi dispiace moltissimo per i danni a società e all'indotto - ha sottolineato il numero uno della FemiCz Rovigo -. Non intendo fare altri commenti visto il tipo di giudizio, è chiaro che non voglio aggiungere altro". Fra le conseguenze immediate per il provvedimento vi sono l'annullamento dell'amichevole fra FemiCz Rovigo e l'Hbs Colorno, in programma venerdì 22 settembre alle ore 19,00 allo Stadio "Mario Battaglini", e l'allenamento congiunto del Petrarca Padova con il Benetton previsto sempre nella stessa giornata, il tutto giustificato dalla mancanza del numero minimo di giocatori da schierare in campo.

