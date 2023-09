Rugby, Mondiali: l’Italia fa due su due, Uruguay sconfitto 38-17

MONDIALI RUGBY

Gli azzurri vanno sotto nel primo tempo e poi travolgono i sudamericani con una ripresa formidabile

© afp Seconda gara nel Pool A del Mondiale di Rugby 2023: l’Italia fa segnare la seconda vittoria in due partite battendo l’Uruguay con il punteggio di 38-17. Avvio difficoltoso per gli azzurri, che dopo i primi quaranta minuti sono sotto di dieci punti. Nella ripresa ben quattro mete per la squadra di Crowley, con la difesa sudamericana che crolla con il passare dei minuti. Gli azzurri volano in testa al gruppo, a pari vittorie con la Francia.

Seconda vittoria consecutiva per l’Italrugby nel Mondiale 2023: la squadra di Crowley piega l’Uruguay 38-17. Pronti via e gli azzurri vanno subito al comando: al 7’ Pani concretizza il grande attacco dell’Italia con la prima meta dell’incontro, trasformata poi da Allan per il 7-0. Gli uomini in maglia gialla, dopo lo svantaggio, sembrano subire nelle mischie. Al 27’ però l’Uruguay torna in parità, con la meta tecnica assegnata ad un eccezionale Ardao. A 13’ dal termine del primo tempo la squadra di Crowley si ritrova sotto di due uomini, per via delle ammonizioni di Cannone prima e Fischetti poi. I sudamericani ne approfittano (nonostante una buona difesa azzurra), con la meta di Freitas che vale il 14-7 (compresa la trasformazione di Etcheverry). L’Uruguay chiude alla grande il primo tempo, sempre con Etcheverry, che trova il drop del +10 allo scadere dei primi quaranta minuti. Nella ripresa è tutt’altra Italia: arrivano consecutivamente le mete di Lamaro (46’), Ioane (52’), Cannone (56’) e Brex (62’). Allan è micidiale dal calcio piazzato e trasforma le 4 realizzazioni azzurre, portando i suoi sul 35-17. A dieci minuti dalla fine c’è anche spazio per la punizione di Garbisi, che segna il 38-17 finale. Vince l’Italia e vola al primo posto del girone, a pari vittorie con la Francia ma con differenza punti migliore. Con questo successo gli azzurri ottengono la certezza di piazzarsi minimo terzi nel loro girone e quindi anche la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali, quelli del 2027 in Australia.