Le Coq Sportif e City Padel Milano insieme, al via una nuova era

I campioni del brand francese in campo per una giornata di divertimento

Le Coq Sportif entra ufficialmente nel mondo del Padel e lo fa dalla porta principale: il brand francese annuncia la partnership con City Padel Milano, il club milanese nato nel 2018 da un’intuizione di Demetrio Albertini, Lorenzo Alfieri e Pierluigi Casiraghi, che è attualmente il Presidente del centro sportivo situato in City Life. Per presentare questa importante novità, Le Coq Sportif ha organizzato un evento sui campi di City Padel Milano, in cui ha coinvolto alcuni dei suoi testimonial principali: Martina Corelli (taekwondo), Marco Aurelio Fontana (MTB) e i reduci dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, Federica Isola (scherma), Giulia Ghiretti (nuoto), Irma Testa (boxe), Marco Di Costanzo (canottaggio) e Manuel Lombardo (Judo).



Le Coq Sportif ha una storia importante nel mondo del tennis, una heritage che ha spinto il marchio del galletto ad accentuare la propria presenza in questo sport, con una crescente attenzione all’aspetto performance. L’allargamento dal tennis al padel è stato naturale, anche perché parliamo di uno sport che sta crescendo a livello esponenziale come numero di praticanti: in Italia, in poco più di 4 anni, si è passati da 50 a oltre 2100 campi dedicati. La partnership con City Padel Milano è fondata su valori condivisi: l’attenzione alla qualità e all’innovazione, che contraddistingue entrambi i brand, ma anche senso di inclusione, passione e spirito di squadra, tutti elementi comuni a Le Coq Sportif e alla community sempre più ampia degli appassionati di padel.

Le Coq Sportif vestirà i maestri di City Padel Milano con capi di abbigliamento personalizzati. “Per Le Coq Sportif è un onore ed un piacere iniziare una collaborazione con City Padel Milano che non è “solo” un luogo dove giocare a Padel, ma un brand vero e proprio ed uno dei punti di inizio dell’esplosione del Padel in Italia in questi ultimi 3 anni. Questa collaborazione avrà anche obiettivo di creare prodotti brandizzati City Padel by Le Coq Sportif al servizio delle migliaia di appassionati di questo sport e fans di questo luogo così unico nel panorama italiano” ha dichiarato Massimo Bonfanti Country Manager Le Coq Sportif Italia.



“Siamo felici e grati che Le Coq Sportif ci abbia scelto per condividere insieme questa splendida avventura. Siamo stati tra i primissimi a credere allo sviluppo del padel in Italia e abbiamo lavorato duro per diventare in pochi anni un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. Il prestigio, la qualità e la professionalità di un partner come Le Coq Sportif testimonia in questo senso una volta di più la nostra ambizione e la voglia di continuare a crescere, offrendo alla nostra community un servizio sempre più attento ed esclusivo”, ha dichiarato Pierluigi Casiraghi, Presidente di City Padel Milano.



City Padel Milano ha sei campi di qualità certificata e si avvale di un team di coach di altissimo livello, professionali e disponibili. I sei campi di City Padel Milano sono disponibili tutto l’anno: coperti e riscaldati d’inverno, due completamente e gli altri quattro parzialmente scoperti durante l’estate. Il centro è stato riconosciuto come il più prenotato d’Italia sia nel 2019 che nel 2020 ed ogni anno i più grandi giocatori del mondo fanno visita al centro per clinic e giornate dedicate.