Lanfri missione Elbrus: “Un altro passo verso un sogno che diventa realtà”

"L’Italy Tour è stato intenso e ricco di incontri umani straordinari. Porto con me le storie, i sorrisi e l’energia di tutte le persone che ho incontrato lungo il cammino: studenti, insegnanti, appassionati di montagna e semplici curiosi che hanno voluto condividere con me un pezzo di strada. Queste esperienze sono per me un carburante prezioso, che mi accompagna ora verso una nuova sfida: l’Elbrus, la mia sesta vetta del progetto Seven Summits. Salire questa montagna, la più alta d’Europa, significa fare un altro passo verso il completamento di un sogno che sembrava impossibile, ma che sto trasformando in realtà con lo stesso spirito, la stessa determinazione e la stessa voglia di superare ogni limite".