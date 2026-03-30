Kristian Ghedina e Chiara Mazzel portano l'inclusione sulla neve di Corvara

Venerdì 27 marzo, si è tenuto l’Open Day sulla neve: una giornata speciale dedicata all’inclusione e aperta anche a partecipanti esterni. La campionessa di sci alpino Chiara Mazzel ha ispirato tutti con il suo esempio di resilienza, condividendo le emozioni delle recenti vittorie sportive alle Paralimpiadi di Milano Cortina: l’oro nel SuperG femminile “vision impaired”, e tre volte Argento nella Discesa libera, nella Combinata e ancora nel Gigante femminile. Originaria della val di Fassa, trent’anni appena compiuti e ipovedente dall’età di 18 anni, Chiara ha raccontato le gare, le vittorie, i podi ma anche il grave infortunio che nel 2023 le causa la rottura del crociato e dei menischi del ginocchio sinistro. Un infortunio che mette a rischio la sua carriera sportiva, ma Chiara non molla e affronta la nuova battaglia per riprendere a sciare con tenacia e forza interiore. Finalmente, dopo tanti sforzi e sacrifici, vince la sua sfida ottenendo grandissimi successi sportivi, coronati anche dalla soddisfazione di essere Portabandiera Azzurra a Milano Cortina. Il suo motto è: andare avanti senza fermarsi. Non abbattersi mai e mettercela tutta per superare gli ostacoli e vincere le sfide.