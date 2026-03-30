Doping: positivo al Cera, 5 anni ad ex vincitore maratona New York Korir

30 Mar 2026 - 12:16

Il vincitore della maratona di New York del 2021, il keniano Albert Korir, è stato squalificato per cinque anni dopo aver ammesso di aver fatto uso di doping. L'Athletics Integrity Unit ha pubblicato il verdetto lunedì. Korir è risultato positivo al Cera, una sostanza dopante derivata dall'EPO, in tre diversi campioni prelevati in Kenya lo scorso ottobre mentre si allenava per correre a New York. È quindi squalificato da tutti i risultati ottenuti da ottobre, compreso il terzo posto conquistato a New York lo scorso novembre. Korir potrà comunque conservare il titolo di campione della maratona di New York del 2021.

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