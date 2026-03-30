Ranking Atp: Sinner si avvicina ad Alcaraz dopo la doppietta negli Usa

Jannik Sinner si avvicina ancora a Carlos Alcaraz. La doppietta in Usa, con i successi ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ha consentito al tennista azzurro di ridurre il distacco dallo spagnolo, che resta ancora n.1 nella classifica Atp. Con l'eliminazione di Alcaraz al torneo in Florida, Sinner si è portato a 1.190 punti dallo spagnolo in vista dell'inizio della stagione sulla terra battuta, che prenderà il via domenica con Monte-Carlo. E proprio nel torneo del Principato Sinner potrebbe riprendersi la vetta della classifica. A completare il podio c'è Alexander Zverev che scavalca Novak Djokovic, ritiratosi dal torneo di Miami per un infortunio alla spalla e assente anche a Montecarlo. Stabile quinto Lorenzo Musetti, mentre guadagna una posizione Flavio Cobolli salito al 13/o posto. Finalista a Miami, Jiri Lehecka ha scalato otto posizioni ed è 14/o, suo miglior ranking in carriera.