"Tornando dal ritorno… del ritorno": Lindsey Vonn è di nuovo in piedi, il video sui social

"Innamorata dei medici italiani": il post virale della sorella di Lindsey Vonn dopo Cortina
© instagram | Karin Kindow
© instagram | Karin Kindow
Lindsey Vonn © Getty Images
"Non importa quanto duramente cado, riesco sempre a rimettermi in piedi". Dopo il terribile incidente a Milano-Cortina, le fratture e le operazioni, Lindsey Vonn documenta con un video postato sui propri canali social i suoi primi passi in stampelle e scherza: "Tornando dal ritorno… del ritorno".
© instagram | Karin Kindow
© instagram | Karin Kindow