"Tornando dal ritorno… del ritorno": Lindsey Vonn è di nuovo in piedi, il video sui social

30 Mar 2026 - 18:56
Lindsey Vonn © Getty Images

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"Non importa quanto duramente cado, riesco sempre a rimettermi in piedi". Dopo il terribile incidente a Milano-Cortina, le fratture e le operazioni, Lindsey Vonn documenta con un video postato sui propri canali social i suoi primi passi in stampelle e scherza: "Tornando dal ritorno… del ritorno". 

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