Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, Sabalenka stabile n.1
Qualche piccola variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 1000 di Miami, in Florida. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, eliminata da Ostapenko al terzo turno (nel 2025 era stata semifinalista), perde una posizione ed è ottava, superata dall'ucraina Elina Svitolina.Alle sue spalle, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto - rientrata a Miami dopo lo stop di oltre un mese per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai e battuta al secondo turno da Gauff -, che risale al numero 43.
Due scambi di poltrona nella top ten mondiale, dopo la conclusione del quarto WTA 1000 della stagione. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la settantaseiesima settimana consecutiva (l'84esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, a segno per il secondo anno di fila a Miami (quinta giocatrice a firmare il "Sunshine Double" avendo trionfato due settimane fa anche ad Indian Wells), ha ora 2.917 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, semifinalista in Florida (stoppata proprio da Sabalenka), seconda, che conferma il "best ranking". Sul terzo gradino del podio, grazie alla sua prima finale a Miami, risale la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach scavalca per soli 15 punti Iga Swiatek. Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 11.025 (0), 2. Ribakina, Elena (KAZ) 8.108 (0), 3. Gauff, Coco (USA) 7.278 (+1), 4. Swiatek, Iga (POL) 7.263 punti (-1), 5. Pegula, Jessica (USA) 6.243 (0), 6. Anisimova, Amanda (USA) 6.180 (0), 7. Svitolina, Elina (UKR) 3.965 (+1), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 3.907 (-1), 9. Mboko, Victoria (CAN) 3.531 (0), 10. Andreeva, Mirra (RUS) 3.121 (0).