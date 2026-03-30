Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, Sabalenka stabile n.1

Qualche piccola variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 1000 di Miami, in Florida. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, eliminata da Ostapenko al terzo turno (nel 2025 era stata semifinalista), perde una posizione ed è ottava, superata dall'ucraina Elina Svitolina.Alle sue spalle, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto - rientrata a Miami dopo lo stop di oltre un mese per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai e battuta al secondo turno da Gauff -, che risale al numero 43.