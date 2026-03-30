Basket: Dinamo perde in casa con Treviso e ora lotta per non retrocedere

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari trema. Sconfitti ieri sera al PalaSerradimigni da Treviso (103-108), fischiati a fine partita dai tifosi, i biancoblu si trovano ora risucchiati a soli 4 punti dalla zona retrocessione, occupata proprio da Treviso. La Nutribullet però, ha giocato una partita in meno della Dinamo e con la vittoria di ieri ha ribaltato anche la differenza canestri negli scontri diretti (all'andata Sassari aveva vinto di 3 punti). E sabato 4 aprile i biancoblu si giocano davvero la salvezza a Cantù, appaiata con la Dinamo al penultimo posto in classifica. Chi fra le due perderà la sfida, dovrà vedersela con l'incubo del rientro di Treviso, decisa, come ha dimostrato vincendo a Sassari, di dare il tutto per tutto nelle ultime 5 gare del campionato per cercare di restare nella massima serie. Una Dinamo dai due volti quella vista ieri al PalaSerradimigni. Parte incassando un parziale di 3-15 in meno di 5 minuti. Risale prendendo in mano le redini della gara fino a portarsi sul +11, e cede di schianto negli ultimi minuti (complice l'uscita quasi contemporanea dei tre lunghi, Thomas, McGlynn e Vincini per 5 falli). "Chiedo scusa ai nostri tifosi per come abbiamo interpretato una partita così importante. Capisco la delusione dei tifosi: si può perdere, si può anche giocare male, ma subire 108 punti in casa in una gara così, pesa", ha commentato il coach Veljko Mrsic. "Sono preoccupato, lo sono stato fin dal mio arrivo. Ci sono stati momenti positivi, ma dopo le ultime due partite in casa, soprattutto dal punto di vista difensivo, la preoccupazione è aumentata. Stiamo cercando soluzioni per uscire da questo momento".