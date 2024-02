Kickboxing, morte Vivarini: pubblicata erroneamente foto sbagliata

Nell'articolo da noi pubblicato lo scorso 28 gennaio, dal titolo "Kickboxing, trovata morta in casa l'ex campionessa mondiale Miriam Francesca Vivarini", abbiamo erroneamente pubblicato una foto sbagliata che ritraeva in realtà Gloria Peritore, anche lei nota atleta di kickboxing, ma fortunatamente estranea all'accaduto. Ci scusiamo per l'errore con l'interessata.