Nba: Philadelphia vince ancora, si sblocca San Antonio

25 Ott 2026 - 07:48
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I Philadelphia 76ers hanno prolungato il loro avvio perfetto nella stagione NBA, battendo i Milwaukee Bucks per 127-116, mentre i San Antonio Spurs hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale contro i Dallas Mavericks. Nonostante abbiano concesso un turno di riposo al veterano e nuovo acquisto LeBron James, i Sixers hanno allungato agevolmente sui Bucks, portando il proprio bilancio nella Eastern Conference sul 3-0. Joel Embiid ha guidato i Sixers mettendo a referto una tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. A supportare Embiid in fase realizzativa c'è stato Jaylen Brown, che ha festeggiato il suo trentesimo compleanno con 27 punti, mentre Tyrese Maxey ha contribuito con 26 punti. V.J. Edgecombe ha realizzato cinque triple per un totale di 17 punti, mentre Kentavious Caldwell-Pope ne ha aggiunti 12 partendo dalla panchina. A Dallas, San Antonio si è riscattata dopo le sconfitte subite contro Oklahoma City e Houston, imponendosi (122-106) sui Mavericks, scesi in campo senza l'infortunato Cooper Flagg. Victor Wembanyama ha guidato i texani con 23 punti, seguito da Dylan Harper con 22; De'Aaron Fox e Stephon Castle hanno chiuso entrambi a quota 19. Houston prosegue il suo ottimo avvio di stagione, portandosi sul 3-0 grazie alla vittoria (121-114) in casa degli Atlanta Hawks. Nello scontro tra due squadre finora imbattute, a fare la differenza è stato l'attacco di Houston: ben sette giocatori dei Rockets hanno raggiunto la doppia cifra, con Kevin Durant a guidare il gruppo grazie ai suoi 22 punti. I Miami Heat scivolano invece sullo 0-3, dopo aver perso (115-110) sul campo degli Charlotte Hornets. Brandon Miller ha guidato Charlotte con 34 punti, Dennis Schroder ne ha aggiunti 25, portando gli Hornets a un bilancio di 2-1. Giannis Antetokounmpo, nuovo acquisto di Miami, è stato limitato a soli 14 punti. Miami era sotto 96-75 all'inizio dell'ultimo quarto, ma ha reagito riuscendo a pareggiare, senza però completare la rimonta. Non accadeva dalla stagione 2007-2008 che Miami perdesse tutte e tre le partite d'esordio. I Cleveland Cavaliers hanno portato il loro bilancio sull'1-1 battendo i Brooklyn Nets (ancora a secco di vittorie, 125-121), mentre i Washington Wizards hanno superato i Chicago Bulls (124-120), trascinati dai 25 punti di Trae Young.

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