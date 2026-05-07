Caso Bonacina, accuse anche al dt Fuchsova: "Clima permissivo e di terrore nella Nazionale"

Sono almeno sei le vittime degli abusi compiuti dall'arciere paralimpico Matteo Bonacina, finito agli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale aggravata. È quanto emerge dall'ordinanza firmata dal gip della Capitale. In base a quanto scrive il giudice l'indagine è scattata dopo la trasmissione alla procura di Roma dell'ordinanza con la quale il tribunale federale ha inflitto una sospensione cautelare da ogni attività sportiva a Bonacina, per i suoi reiterati comportamenti di "abuso psicologico, molestia e abuso sessuale"