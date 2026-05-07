Nba playoff: San Antonio pareggia i conti con Minnesota, i Knicks vanno sul 2-0

07 Mag 2026 - 10:01

Altra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere 'pesanti' e decisive. Dopo aver perso in volata gara-1, gli Spurs dominano fin dall'inizio gara-2, piegando Minnesota con il punteggio di 133-95. Guidati dalla doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, San Antonio, che ha concesso ai rivali solo 35 punti nel primo tempo, riporta la serie in parità. I New York Knicks invece non sbagliano e vincono con il punteggio di 108-102 la seconda partita consecutiva contro i Philadelphia 76ers portando la serie sul 2-0 al termine di un match che si è rivelato molto più combattuto della prima sfida (conclusa per 108-102). New York è stata trascinata nei momenti decisivi da Jalen Brunson che proprio nel finale segna 11 dei suoi 26 punti totali mentre Philadelphia paga ancora una volta l'assenza di Joel Embiid (problema fisico) e crolla nel finale.

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