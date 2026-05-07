Playoff Nba: riscatto Spurs, New York allunga su Philadelphia

Per San Antonio decisivi i 19 punti e 15 rimbalzi di Wembanyama. Knicks trascinati da Brunson e Towns

07 Mag 2026 - 10:01
© Getty Images

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San Antonio si riscatta e dopo il ko in gara 1 pareggia i conti con Minnesota. Gli Spurs di Victor Wembanyama hanno  battuto i Timberwolves 133-95, portando la serie della semifinale dei playoff NBA della Western Conference sull'1-1. Scottati dalla sconfitta subita in casa, gli Spurs si sono scatenati contro i Wolves, guidati dal campione francese che ha chiuso il match con 19 punti, 15 rimbalzi, 2 assist. Minnesota finalista a Ovest per due volte consecutive non ha potuto contare sui suoi leader: né Julius Randle né Anthony Edwards (entrambi 12 punti). Vincono anche gara 2 i Knicks che battendo 108-102 Philadelphia si portano avanti 2-0 nella serie della East Conference. Jalen Brunson (26 punti, 6 assist) e a Karl-Anthony Towns (20 punti) hanno trascinato New York. Senza Joel Embiid, i 76ers, travolti in Gara 1, sono riusciti a rimanere in partita grazie a Tyrese Maxey (26 punti, 6 assist), ma hanno peccato di precisione nel finale. 

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