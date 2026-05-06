Campus Acquae swim cup, Ceccon e Martinenghi testimonial dell’edizione 2026

06 Mag 2026 - 21:12
© Getty Images

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Super testimonial dell’edizione 2026 della Campus Acquae swim cup sarà Thomas Ceccon, campione olimpico e primatista mondiale nei 100 dorso, tra i massimi interpreti del nuoto contemporaneo e punto di riferimento del movimento natatorio italiano, presente alla conferenza stampa ufficiale e per l’intera giornata di venerdì.

Accanto a lui, grande protagonista della giornata conclusiva sarà anche Nicolò Martinenghi, campione olimpico nei 100 rana e tra i migliori interpreti mondiali della specialità, presente per l’intera giornata di domenica dedicata agli Esordienti, dove prenderà parte alle premiazioni e agli incontri con i giovani atleti, contribuendo a rendere ancora più speciale il gran finale della manifestazione.

A completare il parterre, presenti nel corso dell’evento, saranno anche:

Francesca Pasquino, atleta della nazionale di lifesaving, protagonista a livello internazionale nelle discipline del salvamento
Paola Borrelli, atleta della nazionale italiana giovanile e assoluta FIN
Anna Pirovano, atleta della nazionale italiana assoluta, specialista del mezzofondo
Marco Orsi, icona della velocità italiana, plurimedagliato internazionale

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