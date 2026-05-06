Abusi sessuali e stalking, arrestato il campione paralimpico Bonacina

La perquisizione informatica effettuata dal Centro Operativo di Torino e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma hanno ricostruito un quadro di gravi condotte, sia verbali che fisiche, nei confronti di colleghe anche minorenni, all'interno degli impianti sportivi nonché tramite i social network mediante l'invio di messaggi, immagini e video di esplicito tenore sessuale. I suoi comportamenti si sono protratti dal 2013 per diversi anni, generando un clima di ansia e continua agitazione nel contesto sportivo agonistico frequentato. La misura è stata eseguita dal personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Roma.