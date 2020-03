Il coronavirus ha fermato lo sport: la situazione delle varie discipline LIVE

CORONAVIRUS E SPORT

Lo sport italiano si è fermato fino al 3 aprile, tutto il mondo sta affrontando l'emergenza coronavirus e tanti sport devono rivoluzionare i calendari. Tra rinvii, sospensioni e ipotesi future sullo svolgimento di eventi e campionati, ecco l'evoluzione di ciò che accadrà fino agli appuntamenti di Euro 2020 e Tokyo 2020. Le notizie di giornata da tutto il mondo LIVE

11.45 USA, SPOGLIATOI A PORTE CHIUSE

Porte chiuse. Non ancora quelle degli stadi, ma quelle degli spogliatoi delle leghe Usa. Non solo la Nba, ma anche baseball, hockey e calcio, come recita un comunicato congiunto diffuso dalle 4 leghe professionistiche. Il primo atto ufficiale dettato dalla paura del contagio da coronavirus, che negli Usa continua a crescere. “Dopo consulto con esperti di salute pubblica, e visti i problemi che possono essere associati al contatto ravvicinato nel pre e post patita - si legge nel comunicato di Nba, Mlb, Mls e Nhl -, l’accesso agli spogliatoi viene ridotto ai soli giocatori, impiegati della squadra e dell’arena fino a nuovo avviso. L’accesso per i giornalisti sarà mantenuto al di fuori dello spogliatoio e nelle sale interviste. Questi cambiamenti temporanei entreranno in vigore a partire da partite e allenamenti del 10 marzo. Continueremo a monitorare la situazione facendo i passi necessari per mantenere un ambiente sicuro”.

11:38 BASKET: SASSARI, COL BURGOS A PORTE CHIUSE

La partita del Round 16 di Champions League di basket tra San Pablo Burgos e Dinamo Sassari potrebbe disputarsi. La società sassarese aveva chiesto che il match di stasera si giocasse a porte chiuse, e di fronte al diniego delle autorità spagnole aveva disposto l'immediato rientro della squadra e dello staff tecnico-dirigenziale con un volo diretto privato verso Alghero. Il rientro anticipato in Sardegna, previsto per questa mattina, è stato però annullato perché pare che la situazione si stia per sbloccare: in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del governo spagnolo o dalla Fiba, la Dinamo resta a Burgos, dove precauzionalmente è rimasta in albergo sin dal suo arrivo.

10: 31 UFFICIALE, FERMA LA SERIE C

La Lega Pro ha disposto ufficialmente il rinvio a data da destinarsi, di tutte le partite in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020. Con una nota il presidente

Francesco Ghirelli ha dunque ufficializzato la piena ottemperanza alle disposizioni previste dal provvedimento del governo varato ieri sera. La Lega Pro precisa che la nuova programmazione delle singole gare, in merito al giorno e all'orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

10:28 VOLLEY MILANO, NIENTE PIÙ FEBBRE

Allianz Powervolley Milano comunica, in una nota, "che i soggetti, ai quali in data 08 marzo 2020 è stata rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° e, in conseguenza del Dpcm dell'08-03-2020 (art.1, lett. b), non è stato consentito l'accesso all'impianto Allianz Cloud in occasione dell'incontro di Superlega in programma contro Padova, non presentano più alcun stato febbrile dalla giornata di ieri 9 marzo 2020". Il match era stato rinviato. "La società - si legge ancora - intende precisare che i predetti non presentavano altre sintomatologie assimilabili al Covid-19 e, coerentemente con quanto previsto dal decreto, è stato loro raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali oltre ad adottare e seguire tutte le altre raccomandazioni comportamentali previste dal suddetto Dpcm". "Ad oggi non si segnala alcun caso sospetto di Covid-19. Il reinserimento dei soggetti all'interno delle attività di Powervolley avverrà con la supervisione dello staff sanitario societario", informa ancora il club.

10:00 BASKET, RIVOLUZIONE PLAYOFF?

La Serie A è stata fermata per altre tre giornate per un totale di 6 da recuperare. Da oggi la Lega Basket, di cui Umberto Gandini è il nuovo presidente, comincerà ad affrontare il tema. Molto probabile che queste 6 giornate vengano fatte recuperare dopo il termine della stagione regolare (26 aprile). Per farlo si dovranno ipotizzare due turni a settimana, considerando che se dovesse essere confermato il Preolimpico si dovrà comunque finire entro il 12 giugno. In che modo? Rivoluzionando pesantemente la formula dei playoff, che verrà giocoforza stravolta.

9:30 VOLLEY, CAOS TOTALE

Futuro davvero incerto per il campionato di pallavolo. Tra le gare rinviate domenica e le giornate mancanti, sono 5 i turni da ricalendarizzare prima dei playoff. La linea di non ritorno è il 12 maggio, perché sabato 16 sono in programma a Berlino le finali di Champions League.

09:00 TENNIS, IL CALENDARIO NON CAMBIA

“Il calendario Atp non cambia. Continueremo a monitorare la situazione, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali” ha dichiarato il presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, ma intanto il torneo di Indian Wells è saltato. Confermato per ora invece il Masters 1000 di Miami dal 25 marzo.

08:30 SCI, BRIGNONE SI GIOCA LA COPPA DEL MONDO

La Fisi ha sospeso da ieri ogni attività, al di fuori di atleti e staff già all’estero e quelli in lizza per una Coppa o per un piazzamento. Federica Brignone, a Are (Svezia) per giocarsi da giovedì la Coppa di sci, sarà al via. A Kranjska Gora (Slo) gigante sabato e slalom domenica saranno a porte chiuse.

08:00 RUGBY, RINVIATA FRANCIA-IRLANDA

Dopo Irlanda-Italia e Italia-Inghilterra, ieri è stata rinviata Francia-Irlanda di sabato, ultimo turno del Sei Nazioni.

