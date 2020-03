Coronavirus e sport, gli aggiornamenti in diretta

EFFETTO CORONAVIRUS

LE NOTIZIE DI GIORNATA

10:33 FESTA JUVE: TUTTI ABBRACCIATI NELLO SPOGLIATOIO

Tutti vicini, anche in tempi di Coronavirus, nello spogliatoio dell'Allianz Stadium per festeggiare la vittoria sull'Inter. La foto dell'esultanza di gruppo dei giocatori della Juventus e' scelta da molti giocatori bianconeri sui profili social. "Orgoglioso di questo gruppo!", scrive Giorgio Chiellini, il capitano, "Che partita" sottolinea Dybala, autore dello splendido gol del raddoppio "Vamooooooossssss", e' la parola usata da Pjanic. "SUPERSQUADRA", scrive Bonucci, "TEAM!!, e' il festoso commento di Szczesny. Buffon pubblica una foto dell'abbraccio in campo con sei giocatori stretti stretti e la frase "Sono davvero orgoglioso di far parte di questo fantastico gruppo". Ronaldo celebra invece il traguardo delle mille presenze in partite ufficiali con una galleria fotografica contrassegnata dai numeri: 18 stagioni, 4 club 725 gol complessivi; 164 presenze e 99 reti con il Portogallo, 75 e 53 con la Juventus, 438 e 450 con il Real Madrid, 292 e 118 con il Manchester United, 31 e 5 con lo Sporting Lisbona.

09:49 F1, ORGANIZZAZIONE GP AUSTRALIA: NO A PORTE CHIUSE

Gli organizzatori del Gp d'Australia hanno escluso che la prima gara del mondiale di Formula 1, in programma nel prossimo fine settimana a Melbourne, si svolga senza pubblico a causa del coronavirus. Cautela che e' stata invece adottata dal Bahrein, dove si correra' sette giorni dopo. Il responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott ha affermato che a Melbourne non ci saranno spalti vuoti. "Niente affatto - ha assicurato parlando alla stazione radio di Melbourne SEN - Quando vedi 86.000 persone riempire il Melbourne Cricket Ground significa che dobbiamo prendere decisioni ragionevoli e continuare ad andare avanti nella vita, pur con le precauzioni necessarie". Domenica sera una folla record si e' raccolta nell'impianto citato per assistere alla partita di cricket femminile nella quale l'Australia ha battuto l'India nella finale della Coppa del Mondo Twenty20.

09:00 - TENNIS, CANCELLATO IL TORNEO INDIAN WELLS

Il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus, hanno annunciato ieri sera gli organizzatori. La decisione è stata presa dopo che "il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale", ha detto il management del torneo in un comunicato.