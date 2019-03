Il campione di slittino e downhill Corrado Hérin morto in un incidente aereo in Valle d’Aosta

31/03/2019

L'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, precipitando con il suo aereo ultraleggero nei pressi di Torgnon, in Valtournenche in Valle d’Aosta. Hérin aveva 52 anni e stava partecipando ad alcuni festeggiamenti con lo Sci Club Torgnon: con un’altra persona, era decollato con l’ultraleggero per lanciare coriandoli sulla festa. L’aereo è però precipitato causandone la morte e il ferimento del passeggero.



Corrado Herin in carriera aveva vinto due medaglie d'oro ai Mondiali di slittino su pista naturale nel doppio nel 1986 e nel 1992 (oltre a due medaglie di argento nel singolo e nel doppio nel 1990). All'inizio degli anni '90 era passato alla mountain bike, specialità downhill, vincendo una medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994 e la coppa del mondo del 1997. Dopo essersi ritirato dalle competizioni era stato per alcuni anni direttore tecnico della nazionale italiana di downhill e four-cross.