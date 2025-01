Ice Days by SCARPA: Barmasse, Confortola e Schirmer "accendono" Cortina

Durante gli SCARPA Ice Days, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un’ampia gamma di esperienze outdoor, pensate sia per i principianti che per gli esperti, immergendosi nelle discipline più significative della montagna. Ice climbing con sessioni introduttive dedicate alle basi tecniche e all’attrezzatura fino alle tecniche avanzate per affrontare pareti verticali in sicurezza. Lo sci naturalmente, con gli appassionati impegnati ad affinare la tecnica e sperimentare salti tra le nevi delle Dolomiti, senza rinunciare allo spirito avventuroso tipico del freeride. Lo scialpinismo ha offerto un percorso che, partendo dalla gestione delle basi, ha guidato i partecipanti nella pianificazione strategica per raggiungere le vette in condizione di sicurezza. Infine il telemark, con il suo stile unico ed elegante, ha permesso di scoprire la libertà del tallone libero e di perfezionare le proprie abilità con tecniche avanzate. Un’esperienza completa, guidata dagli esperti e ambassador SCARPA, che ha unito apprendimento, avventura e passione per la montagna.